Milli sporcu oy kullanmaya astronot kostümü giyerek gitti

Kaynak: AA
Milli sporcu oy kullanmaya astronot kostümü giyerek gitti
Düzce'de ikamet eden muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, yerel seçimler için oy kullnmak üzere gittiği okula, kendi tasarımı olan astronot kıyafetiyle gitti.

Beyciler Mahallesi'nde bulunan evinden astronot kostümü giyerek evden çıkan 34 yaşındaki milli sporcu, oyunu kullanacağı Beyciler İlkokulu'na gitti.

Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayan Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oy kullandı.

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Bişgin, yaptığı açıklamada, kıyafeti dizayn ederken Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'dan ilham aldığını belirtti.

Gezeravcı ile gurur duyduğunu söyleyen Bişgin, Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe kazındığını, kendisinin de seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini belirti.

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Bişgin, astronot kostümünü, elindeki malzemelerle hazırladığını vurgulayarak, "Güzel de oldu. Ülkemiz ilerliyor, biz de gurur duyuyoruz. Seçimin havasını değiştirmek istedim. Motosiklet kaskının üzerini kapladım. Dövüş sporu yaptığım için orada kullandığımız malzemeler. Arıcı kıyafetlerimizin üzerine folyo kapladım. Farklı bir model tasarladım." ifadelerini kullandı.

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