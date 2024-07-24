Milli sporcular Olimpiyat Köyü'nde

Kaynak: AA
Milli sporcular Olimpiyat Köyü'nde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya arayacak milli eskrimciler Enver Yıldırım ile Nisanur Erbil, Olimpiyat Köyü'nde konakladıkları bölgenin "güzel" olduğunu söyledi.

Olimpiyat oyunları için Paris'te bulunan milli eskrimciler, Olimpiyat Köyü'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiyatlara ilk kez katıldığını belirten Enver Yıldırım, büyük heyecan yaşadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Olimpiyat Köyü'ndeki atmosferi "büyüleyici" sözüyle tanımlayan Enver, "Akreditasyon kartını aldığımız andan itibaren attığımız her adımda başka bir şeye şaşırıyoruz. Binamız, sosyal alanımız, terasımız, odalarımız çok güzel. Heyecanla köyü keşfetmeyi bekliyoruz." dedi.

Enver, sporcuların "yatak" şikayetlerine ilişkin ise şikayet eden sporculardan boyunun kısa olması nedeniyle bu konuda problem yaşamadığını sözlerine ekledi.

Nisanur Erbil'in "manzara" mutluluğu

Nisanur Erbil de Olimpiyat Köyü'nde oda, bina ve özellikle de terasın çok güzel olduğunu ifade etti.

Terasta vakit geçirdiklerini ve çok keyif aldıklarını anlatan Nisanur, "Sen Nehri manzaramız var, bu konuda çok şanslıyız. Benim odam nehre bakmıyor ama Team Türkiye'nin böyle bir alanı olması çok güzel." diye konuştu.

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