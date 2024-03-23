Milli sporculardan İtalya'da 6 madalya daha

Kaynak: AA
Milli sporculardan İtalya'da 6 madalya daha
Para Atletizm Grand Prix'inin ikinci gününde milli sporcular 6 madalya aldı.

İtalya'da düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inin ikinci gününde görme engelli milli sporcular, 6 madalya daha kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Venedik şehrinde gerçekleşen yılın üçüncü Grand Prix'inde 4 farklı kategoride piste çıkan milli sporcuların, 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya aldığı belirtildi.

Erkekler T12 400 metre ve 100 metrede Serkan Yıldırım'ın altın madalyalar aldığı ifade edildi. Oğuz Akbulut'un T12 400 metrede gümüş, Ali Enes Kaya'nın ise T12 100 metrede bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Kadınlar F11 disk atmada Büşra Nur Tırıklı'nın gümüş, F12 cirit atmada ise Serap Demirkapu'nun bronz madalya kazandığı kaydedildi.

Şampiyonada milli takımın madalya sayısı ise 10'a yükseldi.

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