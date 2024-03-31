Milli sporcularımızdan 3 madalya

Kaynak: AA
Milli sporcularımızdan 3 madalya
Antalya'da düzenlenen Antalya Grand Slam Judo Turnuvası'nda; milli sporcular Mihael Zgank, Kayra Özdemir ve Hilal Öztürk bronz madalya aldı.

Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam'in son gününde milli sporcular 3 bronz madalya kazandı.

Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet takviminde yer alan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı ve kota hakkı kazandıran Antalya Grand Slam, üçüncü gün mücadeleleriyle sona erdi.

Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı turnuvada, 90 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Mihael Zgank, Macar rakibi Peter Safrany'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Kayra Özdemir 78 kiloda Koreli Hayun Kim'i, 78 kiloda milli sporcu Hilal Öztürk de Fransız rakibi Lea Fontaine'yi yenerek üçüncü oldu.

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