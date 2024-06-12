Milli Takım 8 bin 10 kmde arabeske bağladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Tayland'ı mağlup etti.

Hong Kong'da gerçekleşen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında Tayland'ı 3-0 gibi net bir skorla yendi.

"Filenin Sultanları" turnuvanın ilk iki haftasında oynadığı sekiz maçtan altısını kazanmıştı.

Ay Yıldızlılar Tayland karşısında elde edilen zaferle birlikte galibiyet sayısını da yediye yükseltti.

Ligde üç hafta sonunda ilk sekiz sıra içinde yer alacak takımlar, final etabında mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında yarın TSİ 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak ve galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyecek.

OTEL LOBİSİNDE ARABESK

Türkiye'den 8 bin km uzakta Hong Kong'da bulunan A Milli Takım oyuncuları Tayland maçı öncesi efkar dağıttı.

Milli Takım'ın yıldızı Ebrar Karakurt otel lobisinde Özcan Deniz'in dön desem şarkısını açtı.

Ay Yıldızlı diğer oyuncular da Ebrar'a eşlik etti.

Ebrar ve Milli Takım oyuncularının şarkı söylediği o anlar kameralara yansıdı.

Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.