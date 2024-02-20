Milli Takım Avrupa İkincisi oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli Takım Avrupa İkincisi oldu
Türkiye, Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlarda takım halinde ikinci sırayı aldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası sona erdi.

Organizasyonun son gününde dereceye giren ülkelere düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Şampiyonada Türkiye, kadınlarda takım halinde ikinci oldu.

Birinci sırayı Ukrayna alırken, üçüncülüğü Romanya, dördüncülüğü İspanya, beşinciliği Norveç, altıncılığı Bulgaristan elde etti.

Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırayı aldı. Erkeklerde Bulgaristan birinciliğe ulaşırken, Ermenistan ikinci, Gürcistan dördüncü, Moldova beşinci, Ukrayna altıncı oldu.

İlgili Haberler
Dünyaca ünlü futbolcu Survivor'a geliyor! Acun Ilıcalı bombayı patlattı
Son Haberler
Mansur Yavaş, seçim şarkısını paylaştı. Ankara sokakları sık sık bu müziği duyacak Siyaset
Mansur Yavaş, seçim şarkısını paylaştı. Ankara sokakları sık sık bu müziği duyacak
Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’ın “Top oynamakla olmuyor” sözlerine yanıt: Onlar rant için aday oldu, ben ise halk için Siyaset
Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’ın “Top oynamakla olmuyor” sözlerine yanıt: Onlar rant için aday oldu, ben ise halk için
Putin: Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız Dünya
Putin: Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız
Şeriatınıza sorayım Gündem
Şeriatınıza sorayım
Varlık fonu tefeci faizi ile borçlanıyor Yazarlar
Varlık fonu tefeci faizi ile borçlanıyor
Evcilik Yazarlar
Evcilik
Türkiye bu gelişmelere hazır mı? Yazarlar
Türkiye bu gelişmelere hazır mı?