Milli Takım Avrupa İkincisi oldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası sona erdi.
Organizasyonun son gününde dereceye giren ülkelere düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.
Şampiyonada Türkiye, kadınlarda takım halinde ikinci oldu.
Birinci sırayı Ukrayna alırken, üçüncülüğü Romanya, dördüncülüğü İspanya, beşinciliği Norveç, altıncılığı Bulgaristan elde etti.
Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırayı aldı. Erkeklerde Bulgaristan birinciliğe ulaşırken, Ermenistan ikinci, Gürcistan dördüncü, Moldova beşinci, Ukrayna altıncı oldu.
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