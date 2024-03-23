Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda finallere kaldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda finallere kaldı
Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup'ta mücadele eden 19 Yaş Altı Milli Takımımız; Hırvatistan'ı 2-1 yendi, finallere katılım hakkı elde etti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup ikinci maçında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Gradski Stadı'nda oynanan mücadelede millilerin gollerini 5. dakikada Engin Efe Poyraz Yıldırım ile 10. dakikada Emre Uzun attı. Hırvatistan’ın sayısını 50. dakikada Zlatan Koscevic kaydetti.

Bu galibiyetle 2'de 2 yapan ay-yıldızlılar, puanını 6'ya çıkardı.

Gruptaki diğer müsabakada Romanya, Almanya’yı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından son oynanacak maçların skorlarına bakılmaksızın Türkiye, 15-28 Temmuz'da Kuzey İrlanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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