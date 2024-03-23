Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda finallere kaldı

Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup'ta mücadele eden 19 Yaş Altı Milli Takımımız; Hırvatistan'ı 2-1 yendi, finallere katılım hakkı elde etti.