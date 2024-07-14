Milli Takım Belçika'yı farklı mağlup etti

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Milli Takım Belçika'yı farklı mağlup etti

20 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası ön elemelerine farklı Belçika galibiyetiyle başladı.

Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Avrupa Şampiyonası ön eleme B Grubu’nun ilk maçında Türkiye, Belçika’yı 37-26 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısını 17-13 önde tamamlayan Ay-Yıldızlı ekibimizde kalecimiz Alp Eren Mete performansıyla alkış aldı. Alp Eren Mete, 32 şutta yaptığı 14 kurtarış ile yüzde 43.75 kurtarış oranı yakaladı ve maçın oyuncusu seçildi.

Milli Takımımız grubundaki ikinci ve son maçını 15 Temmuz tarihinde (yarın) Lüksemburg karşısında oynayacak. Saat 13.15'te başlayacak mücadele EHF TV'den canlı yayınlanacak.

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