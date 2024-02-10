Milli Takım Çekya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Hokey Takımı, Almanya’da düzenlenen Avrupa Salon Şampiyonası’nda A Grubu’ndaki 4. karşılaşmasında Çekya’ya 6-1 mağlup oldu.

Başkent Berlin’de devam eden şampiyonada milli takım, gruptaki son maçında Çekya ile karşılaştı ve mücadeleyi 6-1 kaybetti. Milli takımın diğer maç sonuçları da şöyle:

İlk maçında Belçika’ya 4-2 yenildi. İkinci karşılaşmasında ev sahibi Almanya’ya 7-2 mağlup oldu. Üçüncü mücadelesinde ise İspanya’ya 8-5 kaybetti.

Grubu son sırada tamamlaması kesinleşen milliler bugün son maçında İtalya ile mücadele edecek.