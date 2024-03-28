Milli takım Dünya Şampiyonası'na gidiyor. Kadro açıklandı

Kaynak: AA
Milli takım Dünya Şampiyonası'na gidiyor. Kadro açıklandı
1-7 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak olan Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçları öncesi milli takımın kadrosu belli oldu.

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının kadrosu belirlendi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 1-7 Nisan tarihlerinde İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek.

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Kadromuz ise şu şekilde:

Azra Naz Sert, Ekin Duru Köksal, Erva Su Kanat, Irmak Gerez, Ece Kamalak, Tan Nisan Göksal, Bengisu Tanas, Safiye Çağdaş, Sena Yavuz, Semanur Güven, Seda Demir, Elif Beyza Atalı, Didem Bağcı, Ebrar Bilge Oğuz, Meryem Betül Tuna, Şeydanur Zoroğlu, Sidre Özer, Ayşe Koçak, Betül Tayğar, Dilara Lökbaş, Elif Nur Kaya, Melis Arslan ve Çağla Çelik

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı'nın maç programı şöyle:

1 Nisan Pazartesi:

20.30 Avustralya-Türkiye

2 Nisan Salı:

20.30 Türkiye-Hong Kong

4 Nisan Perşembe:

20.30 Kuzey Kore-Türkiye

5 Nisan Cuma:

20.30 Türkiye-Yeni Zelanda

7 Nisan Pazar:

20.30 Güney Afrika-Türkiye

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