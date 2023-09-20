Milli takım Estonya'yı Erzurum'da 3-2 yendi

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-2 mağlup etti.

KAYNAK: AA
Milli takım Estonya'yı Erzurum'da 3-2 yendi

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 3 numaralı sahada gerçekleştirilen dostluk maçında Estonya, ilk yarıyı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında ay-yıldızlı ekip, İrem Tuana Şentürk'ün attığı golle eşitliği sağladı.
Maçın ilerleyen bölümlerinde Mine Yıldız'ın kaydettiği 2 golle üstünlüğü ele geçiren milliler, rakip takımın bulduğu ikinci golle maçtan 3-2 galip ayrıldı.
İki takım, 23 Eylül Cumartesi günü aynı sahada bir kez daha karşılaşacak.

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Ebrar Karakurt'tan olay yaratan mesaj Spor
Ebrar Karakurt'tan olay yaratan mesaj
İttifak çıkışlarıyla dikkat çeken Yeniden Refah’tan şimdi de yerel seçim açıklaması Güncel
İttifak çıkışlarıyla dikkat çeken Yeniden Refah’tan şimdi de yerel seçim açıklaması
Erman Toroğlu'ndan Cengiz Ünder'in başını derde sokacak açıklama Spor
Erman Toroğlu'ndan Cengiz Ünder'in başını derde sokacak açıklama
En İyi ve Uygun Fiyatlı TikTok Beğeni Siteleri Güncel
En İyi ve Uygun Fiyatlı TikTok Beğeni Siteleri
JAK Timi'nin kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı Güncel
JAK Timi'nin kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
Çankırı'da 14 Afgan sığınmacı yakalandı Güncel
Çankırı'da 14 Afgan sığınmacı yakalandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘Ordumuz gerekli adımları atarak düşmanı cezalandırmıştır’ Dünya
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ‘Ordumuz gerekli adımları atarak düşmanı cezalandırmıştır’