Milli Takım galibiyet için sahaya çıkacak. Rakip: İzlanda

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Milli Takım galibiyet için sahaya çıkacak. Rakip: İzlanda

A Milli Takım bu akşam galibiyet için sahaya çıkacak. UEFA Uluslar Ligi’nde İzlanda ile İzmir’de karşılaşacak Milli Takım, gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, Ay-Yıldızlı ekip ise 1 puana sahip.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11’DE SAHAYA ÇIKABİLİR

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Karşılaşmada sahada olması beklenen muhtemel 11’ler şöyle:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye-İzlanda maçı İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

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