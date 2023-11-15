Milli takım galibiyetle başladı

U19 Milli Takımı, avdupa Şampiyonası gruplarındaki ilk maçında Litvanya ile karşılaştı.

KAYNAK: AA
Milli takım galibiyetle başladı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup ilk maçında, Litvanya'yı 3-1 yendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlılar Engin Yıldırım'ın 10. dakikada, Efe Sarıkaya'nın 31. ve 80. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 önde tamamladı.

Litvanya'nın tek golünü ise 62. dakikada Lukas Michelbrink kaydetti.

Gruptaki diğer maçta Belarus, Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasını 18 Kasım'da Belarus, son maçını ise 21 Kasım'da Yunanistan ile yapacak.

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