Milli takım hayal kırıklığına uğradı

Kaynak: AA
Milli takım hayal kırıklığına uğradı

Arjantin ile karşılaşan Filenin Efeleri son 10 maçındaki 9. yenilgisini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ikinci maçında Arjantin'e 3-0 yenildi.

Milli takım, 10'uncu maçında 9'uncu kez yenildi. Türkiye, yarın 21.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Cespedes Lassi Denny Francisco (Dominik Cumhuriyeti), Mokry Juraj (Slovakya)

Türkiye: Arda Bostan, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş (Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Yasin Aydın)

Arjantin: Conte, Bruno, Lima, Palonsyk, Zerba, De Cecco (Danani, Franchi)

Setler: 17, 25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika

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