Milli takım Hong Kong'a 2-0 mağlup oldu. Dünya Şampiyonası kabus gibi başladı

Kaynak: AA
Milli takım Hong Kong'a 2-0 mağlup oldu. Dünya Şampiyonası kabus gibi başladı
Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu’nun ikinci maçında Milli takım Hong Kong'a kaybetti.

Türkiye A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu’nun ikinci maçında Hong Kong’a 2-0 yenildi.

İstanbul Zeytinburnu Buz Adası’nda düzenlenen şampiyonanın ilk iki çeyreğini 1-0 önde tamamlayan Hong Kong, son çeyrekte farkı 2’ye çıkararak galibiyeti elde etti.

Milliler ilk maçında da Avustralya'ya kaybetmişti.

Milli takım, üçüncü maçında 4 Nisan Perşembe günü Kuzey Kore ile karşılaşacak.

Günün diğer maçlarında Kuzey Kore, Güney Afrika’yı 14-0, Avustralya ise Yeni Zelanda’yı 4-0 mağlup etti.

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