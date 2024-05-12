Milli takım ikinci oldu

Antalya Megasaray Tenis Akademi'de, 21 ülkeden 44 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyona "wild card" ile dahil olan Quad Milli Takımımız şampiyonaya, ABD'ye karşı aldığı 2-1’lik galibiyetle başladı. Sonrasında karşılaştırğı Avustralya ve Büyük Britanya'yı da aynı skorlarla mağlup eden milliler, bir sonraki tura grup lideri olarak çıktı.

Yarı finalde Brezilya karşılaşan milliler bu maçtan da 2-1’lik skor ele ederek finale yükseldi.

Sinem Oğuz'un kaptanlığı üstlendiği Milli Takım’da Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş yer alıyor. Finalde Şili karşılaşan milliler bu karşılaşmada 2-1 mağlup olarak turnuvayı ikincilikle noktaladılar. Brezilya'yı 2-1 mağlup eden Avusturalya ise üçüncü oldu.

Final müsabakasını Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ile çok sayıda spor sever takip etti. Final karşılaşmasından sonra tertip edilen ödül töreninde TTF Başkanı Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) yetkilileri tarafından dereceye giren ülkelerin sporcularına madalya, şampiyon Şili'ye ise kupası takdim edildi.

AA muhabirine demeç veren Başkan Cengiz Durmuş, ikinci oldukları için sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını söyledikten sonra "Bugün kendi evimizde, sahamızda, seyircimiz önünde Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası'na ev sahibi olmamız gerekçesiyle davetle katılmış olduğumuz bir turnuvada dünyanın en iyilerini yenerek geldik ve bugün finalde de 2-1 yenildik. Yani hakikaten şampiyonluğu hak etmiş bir takım olarak çok güzel iş başardık. Çocuklarımızın bu işi yapacaklarına her zaman inancımız tamdır. Hedefimiz zaten hep en iyi olmaktır. Türkiye bunu yapabilecek güçte ve sporcularımız bu inançla çalışıyorlar. Hedefimize, dünyanın en iyisi olabilmeye adım adım ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.