Milli Takım İskoçya'yı devirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli Takım İskoçya'yı devirdi

Ümit Milli Takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk ettiği İskoçya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ümit Milli Futbol Takımı; özel maçta İskoçya ile karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ay-Yıldızlı ekibimiz 2-1'lik skorla kazanmayı bildi.

Milliler; 17. dakikada Conway'ın golüyle geriye düştü.

25. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortaladığı topa Bertuğ Yıldırım altıpas içinde vuruşunu yaptı skora denge geldi: 1-1.

İlk yarının son anlarında sahneye bu kez sahneye Enis Destan çıktı. 45. dakikada Bartuğ Elmaz'ın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Enis Destan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1. Karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle sona erdi.

Türkiye: 2 - İskoçya: 1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Can Cengiz, Sedat Etik, Mücahit Değermenci
Türkiye: Doğan Alemdar (Dk. 46 Emre Bilgin), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Emin Bayram), Ravil Tagir (Dk. 46 Serdar Saatçı), Ahmetcan Kaplan (Dk. 68 Anıl Yaşar), Yasin Özcan (Dk. 46 Emrecan Terzi), Livan Burcu (Dk. 68 Emircan Gürlük), Bartuğ Elmaz (Dk. 68 Yunus Emre Konak), Cihan Çanak (Dk. 68 Aksel Baran Potur), Enis Destan, Bertuğ Yıldırım
İskoçya: Slicker, Mulligan, Devine (Dk. 65 Milne), McAvoy, Morrison, Abdulai, Cameron (Dk. 79 Miller), Watson, Fiorini (Dk. 65 Fotheringham), Mebude (Dk. 65 Apter), Conway (Dk. 79 Mellon)
Goller: Dk. 17 Conway (İskoçya), Dk. 25 Bertuğ Yıldırım, Dk. 45 Enis Destan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 40 Mulligan, Dk. 75 Abdulai, Dk. 88 Milne (İskoçya), Dk. 40 Ahmetcan Kaplan, Dk. 80 Yunus Emre Konak, Dk. 84 Anıl Yaşar, Dk. 88 Serdar Saatçı (Türkiye)

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