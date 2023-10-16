Milli Takım istatistik rakamlarında da toparlamaya başladı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Mağlubiyet sayısı galibiyet sayısından fazla iken; A Milli Takımımız özellikle son yıllar ve son aylarda oynadığı maçlarında, galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine nihayet çıkarmayı başarmıştı. Buna rağmen son karşılaşmalarında ise gol averajı -50’nin üzerindeydi. Son aylarda oynadığı 90 dakikalarının ardından, son iki karşılaşmasından da 1-0 ve 4-0’lık skorlar elde ederek; 2 galibiyet +5 gol averajla ayrılan ay yıldızlı ekip, averajındaki eksi olan gol farkını bir türlü kapatamasa da aradaki farkı azaltmaya başladı.

A Milli Futbol Takımı; 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’nde oynadığı son iki maçta; Osijek’te, Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0 yenerken, Konya’da kendi evinde Letonya önünde de, dün gece sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Genel gol averajındaki -50’nin üzerinde olan kötü durumu, oynadığı son iki karşılaşmaya kadar da -43’lere inmişti. Ay yıldızlılar son iki maçta gol yemeden toplam 5 gol atınca gol averajını -38’ e indirmesi memnunluk yarattı. Bu gol averajı farkının kapatılması için, A Milli Takımının hazırlık maçlarını daha zayıf rakiplerle yapması ve bu bilançodaki averaj farkını da düzeltmesi isteniyor.

Bu arada A Milli Futbol Takımı; oynadığı bu son iki 90 dakikayla birlikte, tarihinde toplam 620 karşılaşmaya çıkmış oldu ve üst üste 3. Kez Avrupa Kupası’na (2024- Avrupa Şampiyonası’na) katılmaya hak kazandı.

Son 3 şampiyonada; 2016 yılında Fatih Terim ile bu kupaya katılan Kırmızı Beyazlılar, oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve Çekya’yı yenerek bir de galibiyet almıştı. 2020’deki şampiyonaya Şenol Güneş ile katılan Ay Yıldızlılar, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında bir yıl ertelemeli düzenlenen bu şampiyonada, çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlup ayrılmıştı.

Şimdi ise Almanya’da yapılacak olan 20214 Avrupa şampiyonası için İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile katılacak Türkiye A Milli Takımı, bu sefer grubundan bir üst tura yükselmesi ise şampiyonadaki ilk hedefi olacak.

A Milli Futbol Takımı; 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde şu ana kadar 340'ı resmi, 280'i özel olan 620 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 241 galibiyet, 233 yenilgi ve 146 beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 264'ü deplasmanda, 272’si evinde, 84'ünüde tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere, toplam 847 gol atarken, kalesinde 885 gol gördü.

Haliyle atılan ve yenilen gollerde; -38 gibi kötü bir gol averajı bulunan A Milli Takım; dünya üzerinde 208 ülkenin bulunduğu 7 kıtanın, bugüne kadar 6’sında yer alan 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Millilerimiz; 620 karşılaşmanın 538'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 15'ini Güney Amerika, 6’sını Kuzey Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Türkiye’nin hazırlık ya da resmi maç yapmadığı tek kıta Antarktika.

Kırmızı Beyazlılar, tarihinde en farklı yenilgilerini; Mısır’a 7-1, Hollanda’ya 6-1, Almanya’ya 7-2, Polonya’ya ve iki kez de İngiltere’ye olmak üzere 8-0’lık aynı sonuçlarla aldı. En farklı skorlu galibiyetlerini ise İran’ı 6-1, Kazakistan, Litvanya ve Cebelitarık’ı 6-0 ve de Suriye, Güney Kore ve San Marino’nun karşısında 7-0'lık sonuçlarla almıştı.