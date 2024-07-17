Milli Takım isyanı

2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmak için mücadele eden Kadın A Millî Takımımızın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Macaristan galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sürekli Am Lilli Takımı eleştirenlere isyan eden Kıragası, "B Ligi’ne çıktığımızda asansör takım olacağımızı ve puan bile alamayacağımızı söyleyenlere sevgilerimi iletiyorum. Bu takım ortaya bir karakter koydu ve başardı" diye konuştu.

Grup maçlarını 9 puanla ikinci sırada tamamladıklarını belirten Kıragası, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Türk kadın futbol tarihi için bugün çok büyük bir adım attık. B Ligi maçlarının başından bugünkü maçın sonuna kadar tüm müsabakalarda çok iyi mücadele ettik. Her maçta mücadele ettik, kaybettiklerimizde bile. Bu iyi mücadele için oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Geçiş ve hücum oyunları üzerine çok çalışmıştık"

Macaristan karşısında oyuna çok iyi başladıklarını vurgulayan Kıragası, "Çok sıcak bir havada oynanan maça rağmen kontrolü elimizde tutarak başladık. Geçiş ve hücum oyunları üzerine çok çalışmıştık ve bunun karşılığını aldık. Maçın hemen başında golü bulduk. Sonrasında topa sahip olmamız gerekiyordu ve bunu başardık. İyi oyunumuzla ilk yarıyı galip bitirdik. İkinci yarıya da çok iyi başladık ve arka arkaya iki gol bulduk. Skor üstünlüğünü elimize geçirince oyunun temposunu belirledik. Rakibin golünden sonra geriye yaslanmadık ve atak oyunumuzu sürdürdük. Akabinde dördüncü golü bulduk." ifadelerini kullandı.

"Umarım şimdi kura şansı yanımızda olur"

Türkiye'nin kadın futbolunda yakaladığı büyük çıkışı sürdürdüğü için mutlu olduğunu belirten Kıragası, "5 Mayıs'ta ligimiz bitti. O tarihten bugüne kadar oyuncularımıza özel programlar yolladık ve onlar da büyük özveriyle çalıştı. Üstlerine düşen görevi yerine getirdiler. Şimdi play-off maçlarını düşünmeye başlayacağız. Umarım kura şansı da yanımızda olur. 2025 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmemiz için önümüzde 4 maç var. Bu mücadeleyi veriyor olmak bile bizim için büyük bir onur. Tarihimizde buraya gelen ilk takım olduğumuz için çok mutluyuz. Haklı bir sevinç yaşıyoruz. İlk play-off turunda evimizde oynayacağımız maç çok önemli. Henüz nerede oynayacağımızı bilmiyorum ama Türk halkından ricamız, bu büyük yürüyüşte bizleri yalnız bırakmasınlar. Eminiz ki bizlere sahip çıkacaklar. İnşallah birlikte başaracağız." dedi.