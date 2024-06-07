Milli Takım kapısı kapandı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım kapısı kapandı

Montella Polonya maçı öncesi Milli Takım'ın kapılarını kapattı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'e hazırlık kapsamında Polonya ile yapacağı dostluk maçı için antrenmanlarına Polonya'nın Opalenica kasabasında devam etti.

Vincenzo Montella'nın yönetimindeki antrenman, fitness salonunda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Ay-Yıldızlı ekip, daha sonra sahada rondo çalışması yaparak antrenmana devam etti ve pas ile hücum organizasyonları üzerine yoğunlaştı.

Antrenmanın son kısmında yarı sahada taktiksel bir oyun gerçekleştirildi. Medyanın ilk 15 dakikasına açık olan bu antrenman, takımın yoğun çalışmasını gözler önüne serdi.

BASINA KAPATILDI

Bugünkü antrenmana, Ümit Milli Takım'dan Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan da katılım gösterdi.

Antrenman öncesinde, doğum günü olan Cenk Tosun için takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından keyifli bir kutlama yapıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izleyerek takıma destek verdi.

A Milli Takım, yarın saat 17.00'de kamp otelinde basına kapalı yapacağı antrenmanla Polonya maçı için hazırlıklarını sürdürecek.

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