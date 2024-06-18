Milli takım saatler kala yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli takım saatler kala yıkıldı

Alman Meteoroloji servisi fırtına uyarısı yaptı.

EURO 2024’te heyecan kaldığı yerden devam ederken A Milli Takımımız turnuvadaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Ay-yıldızlılar bugün (Salı) TSİ 20.00’de Dortmund’da bulunan Signal Iduna Park’ta Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimizin maçı için tüm Türkiye’de nefesler tutulurken Almanya’dan herkesi tedirgin eden bir haber geldi.

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FIRTINA UYARISI

Alman Meteoroloji Servisi’nin raporuna göre bugünden itibaren Almanya’nın Batı ve orta kesiminde fırtına başlayacak.

Meteorolog Nils Damke yaptığı açıklamada akşam saatlerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini dile getirdi.

Türkiye-Gürcistan ve Portekiz-Çekya maçları olumsuz etkilenecek. Millilerin ilk maçının yağmur altında 18 derecede oynanması bekleniyor.

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