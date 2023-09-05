Milli takım skandalında erkekler de topa girdi

İspanya Erkek Milli Futbol Takımı, kadın futbolcu Hermoso’yu öpen Federasyon Başkanı Rubiales’i kınarken "Davranışı kabul edilemez" mesajı verdi.

Milli takım skandalında erkekler de topa girdi

İspanya Erkek Milli Futbol Takımı oyuncuları, ortak bir açıklamayla, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’i kınadı.

Oyuncular, Rubiales'in geçen ay İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından futbolcu Jenni Hermoso’yu ödül töreni sırasında dudağından öpmesinin, "kabul edilemez bir davranış" olduğunu vurguladı.

Takımın kaptanı Alvaro Morata, “Kadın futbolcuların başarılarına böyle bir gölge düşürülmesine üzülürken onlarla dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Morata ayrıca “Temsil ettiği kurumun beklentilerini karşılayamayan Rubiales’in kabul edilemez bulduğumuz bu davranışını reddediyoruz.” ifadelerini de kullandı.

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