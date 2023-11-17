Milli Takım Slovenya ile berabere kaldı

Ümit Milli Takımı, kendi sahasında oynadığı hazırlık maçında Slovenya 21 Yaş Altı Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Can Cengiz, Emrah Akkaya, Sefa Özcan

Türkiye: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Kazımcan Karataş (Dk. 71 Yasin Özcan), Yunus Emre Konak (Dk. 71 Demir Ege Tıknaz), Bartuğ Elmaz (Dk. 81 Şahin Dik), Emircan Gürlük (Dk. 71 Metehan Altunbaş), Aksel Baran Potur (Dk. 63 Burak İnce), Cihan Çanak, Erencan Yardımcı

Slovenya: Leban, Ilencic (Dk. 84 Ajhmajer), Ratnik (Dk. 84 Lampreht), Kuzmic, Strajnar (Dk. 46 Zulic), Zeljkovic (Dk. 76 Lorber), Jevsenak (Dk. 63 Ostrc), Begic (Dk. 46 Perc), Seslar (Dk. 63 Pisek), Gradisar (Dk. 63 Jovanovic), Cipot (Dk. 63 Brest)

Goller: Dk. 66 Zeljkovic (Slovenya), Dk. 81 Metehan Altunbaş (Türkiye)

Sarı Kartlar: Dk. 34. Serdar Saatçı, Dk. 36 Yunus Emre Konak, Dk. 73 Cihan Çanak, Dk. 88 Emin Bayram (Türkiye), Dk. 34 Cipot, Dk 39 Seslar, Dk. 45+1 Jevsenak, Dk. 73 Jovanovic, Dk. 77 Ilenicic, Dk. 81 Kuzmic (Slovenya)

(AA)