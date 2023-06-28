Milli Takım Tayland'da harakiri yaptı!

Filenin Sultanlaı sonunu getiremedi...

Milli Takım Tayland'da harakiri yaptı!

2023 Milletler Ligi'nde boy gösteren Kadın Milli Voleybol Takımımız, 3'üncü haftadaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 kaybetti.

2-0'dan geri dönen Filenin Sultanları, karar setinde Japonya'ya direnemedi.

İlk iki seti 23-25 kaybeden milliler, sonraki iki sette 25-21 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

Final setinde Japonya 15-9 kazanarak maçı aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı 9 maçta aldığı 6 galibiyetle yoluna devam ediyor.

Filenin Sultanları buradaki ikinci maçında, yarın (29 Haziran) Tayland ile TSİ 16:30'da karşılaşacak.

ORGANİZASYON HAKKINDA

Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

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