Turgut Altınok’a ilginç çağrı

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve “babadan kalma malvarlığı” ile dikkat çeken Turgut Altınok yüzde 31,68 oy aldı. Rakibi Mansur Yavaş ise adeta ikiye katlayarak yüzde 60,43 oy ile yeniden seçildi.

Keçiören Belediye Başkanlığına seçilen Dr. Mesut Özarslan belediyeyi büyük borçla devraldığını açıklayınca eski başkan Turgut Altınok özetle şöyle dedi:

-"Belediyenin borçlu olduğu iddiaları da asılsızdır. Belediyeyi kasasında 16-17 milyon lira ile devrettik. Belediyenin piyasaya sadece 10 milyon borcu var. Türkiye'de piyasaya borcu olmayıp kasada parayla belediye devreden kaç belediye başkanı vardır? Bütçesine göre piyasaya sıfır borcu olan bir belediye bıraktık.”

Keçiören belediyesinin borç listesini belediye binasına dev afişlerle asan başkan Özarslan’la görüşmeye gidince afiş önünde fotoğraf da çektirdim.

Başkan Dr. Mesut Özarslan’a sordum:

-Eski başkan Altınok’un açıklaması ile afişiniz arasında büyük fark var. Hesapta hata mı var?

Özarslan dedi ki;

“Üstadım önceki başkanımız Sayın Turgut Altınok’un ‘10 milyon borç var’ diye iddiası var. Biz de bugün itibarıyla belediyemizin bütün borçlarını tek tek yayınladık.

Değerli hemşerilerimize şeffaf ve dürüst yönetim sözü vererek bu göreve layık görüldük. Bu sözümüzü tutmak zorundayız. Bu nedenle afişler asarak kamuoyuna gerçekleri bildirmek istedik.”

-Soru: 10 milyon ve 1,7 milyar lira borç. Bu nasıl fark?

Özarslan dedi ki;

“Eğer belediyemizin 10 milyon lira borcu varsa ben şahsi bütçemden 20 milyon lirayı Sayın Altınok’a vereyim.

10 milyon lirası ile belediyemizin tüm borçlarını kapatsın. Kalan 10 milyon lirayı da Mehmetçik Vakfı’na bağışlasın.

Borcu sıfırlayan Sayın Altınok’a belediyemiz adına bir şilt takdim edeyim.”

-Soru: Sayın Altınok bu teklifinizi kabul etmezse ne yapacaksınız?

Özarslan dedi ki;

“Şimdi bunu iddia edip sonra da çağrıma yanıt vermiyorsa bu durumda yeni bir açıklamada bulunsun. Kamuoyu ile belediyemiz çalışanlarından özür dileyen bir mesaj yayınlasın. Yayınlamıyorsa hâlâ iddia ediyorsa o zaman Keçiören’de nasıl gezecek?”

-Soru: Yazımda yer vereceğim liste kesin değil mi?

Özarslan dedi ki;

“Evet, kuruşuna kadar resmî ve gerçek bir borç belgesidir. Eğer belediyemizin borçları 10 milyon lira ile kapanıyorsa ben özür dileyeceğim tamam mı? Hatta Belediye Başkanlığı’ndan istifa edeceğim. Bu kadar büyük konuşuyorum.”

İşte Keçiören Belediyesi’nin kuruşuna kadar tüm borçlarının listesi:

T.C. KEÇİÖREN BELEDİYESİ BÜNYESİNE AİT BORÇLAR

1. YÜKLENİCİYE AİT OLAN BORÇLAR: 10.685.901,81 TL

2. BELEDİYE ŞİRKETLERİNİN BORÇLARI: 281.102.951,68 TL

3. HALK BANKASI KREDİ BORÇLARI: 157.810.453,16 TL

4. İLLER BANKASI KREDİ BORÇLARI: 35.193.642,23 TL

5. SGK CARİ DÖNEM BORÇLARI: 10.249.145,03 TL

6. EMEKLİ SANDIĞI CARİ DÖNEM BORÇLARI: 5.059.675,09 TL

7. VERGİ DAİRESİ CARİ DÖNEM BORÇLARI: 14.744.875,00 TL

8. YAPILANDIRMA BORÇLARI: (SGK-VERGİ) 89.018.195,14 TL

9. KALKINMA AJANSI 2024 YILI PAYI: 5.273.652,80 TL

10. SENDİKA AİDATLARI: ( İŞÇİ-MEMUR) 6.797.274,74 TL

TOPLAM: 615.935.766,68 TL

T.C. KEÇİÖREN BELEDİYESİ ŞİRKETİNE AİT BORÇLAR

1. FATURALI BORÇLAR: 3.255.337,05 TL

2. SGK BORCU: 821.630.000,00 TL

3. VERGİ BORCU: 314.698.000,00 TL

-TOPLAM: 1.139.583.337,05 TL

GENEL TOPLAM BORÇ: 1.755.519.103,73 TL

Yazı ile: Bir milyar 755 milyon, 519 bin 103 lira 73 kuruş.

CHP’li belediye başkanları AKP’lilerden işte böyle enkaz devraldılar.

AKP’li Turgut Altınok’un devrettiği bu enkazda şu borca dikkat çekiyorum.

Keçiören Belediyesi’nin Vergi ve SGK borçlarının toplamı şöyle:

-1.255.399.890,26 TL

Anlaşılan o ki emekli maaşlarına yeterli zam verilmemesinin bir nedeni de AKP’li belediyelerin taktıkları borçlar.

Emeklileri fakruzaruret içine düşüren Erdoğan’a soruyorum:

AKP’li belediyelerin Maliye ve SGK’yı hortumlamaları için ne diyeceksiniz?