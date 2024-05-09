Real Madrid 4 dakikada fişi çekti. Bayern Münih'i mat etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid 4 dakikada fişi çekti. Bayern Münih'i mat etti
Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Real Madrid 87. dakikasına 1-0 geride girdiği maçı 2-1 kazandı, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir maç daha geride kaldı.

İspanyol devi Real Madrid ile Alman devi Bayern Münih 2-2'nin rövanşında Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında neler oldu neler.

Bayern Münih dakikalar 68'i gösterdiğinde Alphonso Davies'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu skor Alman ekibini finale taşıyacaktı.

Ancak Real Madrid baskıyı artırdı ve atak üstüne atak geliştirdi. 88'de Joselu ile skoru 1-1'e getiren İspanyol devi 90+1'de yine Joselu ile 2-1 öne geçti.

Tarihi bir geri dönüşe imza atan Real Madrid bu sonuçla finale çıktı, Alman ekibi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Dev final 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada süre almadı

Güncelleme: 
Son Haberler
'Hatıra çekeyim' derken, oğlunun kaza anını kaydetti: Babadan yürek yakan çığlık Yaşam
'Hatıra çekeyim' derken, oğlunun kaza anını kaydetti: Babadan yürek yakan çığlık
Kocaeli'de yayaya ve direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Kocaeli'de yayaya ve direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Bir ilçe diken üstünde: 10 gündür yayılıyor Yaşam
Bir ilçe diken üstünde: 10 gündür yayılıyor
Olmaz ki böyle de sahiplenilmez ki Yazarlar
Olmaz ki böyle de sahiplenilmez ki
Turgut Altınok’a ilginç çağrı Yazarlar
Turgut Altınok’a ilginç çağrı
Bu duruma nasıl mı gelindi?.. Yazarlar
Bu duruma nasıl mı gelindi?..