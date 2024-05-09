Real Madrid 4 dakikada fişi çekti. Bayern Münih'i mat etti

Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir maç daha geride kaldı.

İspanyol devi Real Madrid ile Alman devi Bayern Münih 2-2'nin rövanşında Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında neler oldu neler.

Bayern Münih dakikalar 68'i gösterdiğinde Alphonso Davies'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu skor Alman ekibini finale taşıyacaktı.

Ancak Real Madrid baskıyı artırdı ve atak üstüne atak geliştirdi. 88'de Joselu ile skoru 1-1'e getiren İspanyol devi 90+1'de yine Joselu ile 2-1 öne geçti.

Tarihi bir geri dönüşe imza atan Real Madrid bu sonuçla finale çıktı, Alman ekibi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Dev final 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada süre almadı