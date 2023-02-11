Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor.

Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gitti.

Tecrübeli teknik adam, üzerinde ay-yıldızlı eşofman ile 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yaptı ve bu sürede tüm kasalar da açık hale getirildi. Söz konusu etkinlikten elde edilen gelir depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.