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Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yaptı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:35
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Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yaptı

Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı
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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. 

Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi. Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gitti. 

Tecrübeli teknik adam, üzerinde ay-yıldızlı eşofman ile 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yaptı ve bu sürede tüm kasalar da açık hale getirildi. Söz konusu etkinlikten elde edilen gelir depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

 

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