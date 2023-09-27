Milli Takım Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda ikinci maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada millilerimiz rakibini Birgül Sadıkoğlu'nun 29. dakikada ve İlayda Civelek'in 85. dakikada kaydettiği golle 2-0 mağlup etti.

Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında da Gürcistan'ı 3-0 yenen Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yapmış oldu.

Çift maçlı lig usulüne göre yapılacak karşılaşmalar sonucunda liderliği elde edecek takım, UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi'ne yükselecek. Ayrıca C Ligi'nde en iyi grup ikincileri klasmanında ilk 3 sırayı alacak takımlar, B Ligi'nin en iyi üç grup üçüncüsü ile play-off oynayacak.