Milli takıma Almanya depremi

Kaynak: AA
Milli takıma Almanya depremi

Avrupa Şampiyonası'ndaki 3. maçımızda 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız Almanya'ya kaybetti.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyonun üçüncü maçında Almanya'yla karşılaştı.

Rakibine 25-23, 20-25, 25-21, 12-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 yenilen milli takım, organizasyondaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Milliler, şampiyonadaki dördüncü maçında 5 Temmuz Cuma günü TSİ 12.00'de Macaristan'la karşılaşacak. Müsabaka Yunanistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

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