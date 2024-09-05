Milli takıma Galler maçı öncesi müjde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli takıma Galler maçı öncesi müjde

Galler mücadelesi öncesi İstanbul'daki son antrenmanını yapan millilerimizde sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu takımla birlikte çalışmaya başladı.

A Milli Erkek Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.

Bugün saat 15.00'te özel uçakla Galler'e gidecek olan A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanda Hakan Çalhanoğlu gelişmesi yüzleri güldürdü.

Sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu ilk kez takımla birlikte çalıştı. A Milli Takım'ın Kaptanı, Montella'nın şans vermesi halinde Galler maçında sahaya çıkabilecek.

Galler - Türkiye mücadelesi 6 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

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