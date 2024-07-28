Milli takıma kıyafet yasağı geldi

Herkesin merakla beklediği 2024 Paris Olimpiyat oyunları Cuma günü yapılan açılış seremonisi ile başladı.

206 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katıldığı törende millilerimizin giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu.

KİMİLERİ MAHKUM KIYAFETİNE KİMİLERİ PİJAMAYA BENZETTİ

Vakko tarafından tasarlanan kıyafetleri hemen hemen hiç kimse beğenmezken kimileri pijamaya kimileri ise mahkum kıyafetlerine benzetildi.

Sosyal medyaya yorum yağdıran kullanıcılar hem Türkiye Olimpiyat Komitesine hem de Vakko’ya tepki gösterirken flaş bir gelişme yaşandı

PARALİMPİK OLİMPİYAT OYUNLARI AÇILINDA GİYİLMEYECEK

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi millilerimizin 2024 Paris Paralimpik Oyunları açılış seremonisinde bu kıyafetleri giymemesine karar verdi.

28 Ağustos – 8 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paralimpik Oyunlar’da ülkemizi bedensel engelli 51, görme engelli 21, özel sporculardan da 7 milli isim temsil edecek.