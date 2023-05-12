Milli takıma Marcelo Bielsa: UFF açıkladı

Uruguay Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Jorge Casales, takımın başına 2026 yılına kadar Marcelo Bielsa'nın getirileceğini duyurdu.

TEK EKSİK İMZA

Casales anlaşmayla ilgili, "Eksik olan tek şey imza. Bize bir maçın 90 dakikasının ötesine geçen bir miras bırakacağını bildiğimiz birini getiriyoruz." dedi. 67 yaşındaki teknik adamın kısa süre içinde Uruguay'a gidip resmi sözleşmeye imza atacağı vurgulandı.

1998'den 2004'e kadar Arjantin'i çalıştıran Bielsa, 2007 ve 2011 yıllarında da Şili'de teknik direktörlük yaptı.

Arjantinli hoca kulüp olarak da Espanyol, Athletic Bilbao, marsilya ve Lille çalıştırdı. Son olarak Leeds'te görev yapan deneyimli teknik adam 2022'den beri boşta.

Uruguay'da Dünya Kupası'nda alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Diego Alonso ile yollar ayrılmıştı.