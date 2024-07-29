Milli takıma tarihi madalya

Kaynak: Haber Merkezi
Milli takıma tarihi madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyamızı garantiledik! 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, finale çıktı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen elemelerde 582 puan toplayarak birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finale yükseldi.

HEDEF ALTIN MADALYA

Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılık branşındaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile altın madalya mücadelesi verecek.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, aynı zamanda 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti.

Aynı kategoride yarışan İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ise 569 puanla olimpiyatı 15. sırada tamamladı.

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