Milli Takım'da Arda Güler şov. Yine hayran bıraktı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İspanyol devi Real Madrid forması giyen Arda Güler dünkü antrenmana seyahat programı nedeniyle katılamamıştı. 19 yaşındaki futbolcu bugünkü idmana çıktı, yine şov yaptı. Sergilediği performansla başta teknik direktör Vincenzo Montella'nın beğenisini kazanan Arda Güler, antrenmanın da yıldızı oldu.

Bu arada kalçasından sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ve sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy bugünkü antrenmana da katılmadı. Eren Elmalı da tedbir amaçlı idmana çıkmadı.

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti. Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela da idmanı izledi.

Ay-yıldızlı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.