Milli Takım'da Burak Yılmaz sürprizi. 'Türkiye için hayırlı olsun' diyerek duyurdu

A Milli Takım'da teknik direktörlüğe getirilen Vincenzo Montello'niın 2 Türk yardımcısından birinin Burak Yılmaz olduğu ileri sürüldü.

Milli Takım'da Burak Yılmaz sürprizi. 'Türkiye için hayırlı olsun' diyerek duyurdu

A Milli Takım'da teknik direktörlüğe getirilen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik adam Vincenzo Montello'nın Türk yardımcıları için önemli gelişmeler yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreninde yaptığı açıklamada Montella'nın teknik heyetinde 2 de Türk antrenör olacağını belirtmiş, bazı isimlerle görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Bu yardımcılardan birinin İtalya’nın Roma kulübünde U18 Takımı’nı çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş olduğu belirtilmişti.

Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray alt yapısında da görev yapmıştı.

Diğer yardımcı hoca için de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sabah'tan Murat Özbostan'ın haberine göre bu isim Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz.

Özbostan, "Sadece büyük takımları değil tüm ülkeyi gezmek, maç izlemek umarız lafta kalmaz. Ekibe gelecek Türk yardımcılar da iletişimi kuvvetli, adı tartışılmayacak isimlerden seçilmeli. Bunlardan birinin Burak Yılmaz olduğunu öğrendim. Görüşmeler sürüyor. Türkiye için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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