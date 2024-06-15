Milli takımda deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli takımda deprem

TFF Ozan Kabak'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Millilerin İtalya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak’ın son durumu belli oldu.

resim-2024-06-15-234216175.png

TFF’den yapılan açıklamaya göre dizinde yırtık tespit edilen Ozan Kabak ameliyat oldu.

TFF konuya ilişkin açıklamasında, "İtalya ile Türkiye arasında 4 Haziran’da oynanan özel maçın ilk yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Millî Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya’da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" dedi.

7fa87daceafc412caec2720b2dd08f60.jpg

İlgili Haberler
Bayramda bunu yapana 4 bin 810 TL ceza kesilecek
Arnavutluk tarihe geçtiği maçı kaybetti
Arnavutluk tarihe geçtiği maçı kaybetti
Trabzonspor kupasına kavuştu
Trabzonspor kupasına kavuştu
Bursaspor sonunda kurtuluyor
Son Haberler
Bayramda bunu yapana 4 bin 810 TL ceza kesilecek Ekonomi
Bayramda bunu yapana 4 bin 810 TL ceza kesilecek
Arnavutluk tarihe geçtiği maçı kaybetti Spor
Arnavutluk tarihe geçtiği maçı kaybetti
Ayı ile antrenman yapan iki adamın videosu sosyal medyada viral oldu Video
Ayı ile antrenman yapan iki adamın videosu sosyal medyada viral oldu
Sayın Ömer Çelik haklı Yazarlar
Sayın Ömer Çelik haklı
UCM’ye neden dava açmadınız Erdoğan? Yazarlar
UCM’ye neden dava açmadınız Erdoğan?
Akşener’in koşusu Bahçeli’nin yüzüğü Yazarlar
Akşener’in koşusu Bahçeli’nin yüzüğü
Teşekkür Yazısı Yazarlar
Teşekkür Yazısı