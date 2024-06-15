Milli takımda deprem

Millilerin İtalya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak’ın son durumu belli oldu.

TFF’den yapılan açıklamaya göre dizinde yırtık tespit edilen Ozan Kabak ameliyat oldu.

TFF konuya ilişkin açıklamasında, "İtalya ile Türkiye arasında 4 Haziran’da oynanan özel maçın ilk yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Millî Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya’da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" dedi.