Milli Takım'da Gürcistan maçı öncesi flaş gelişme

Kaynak: AA
Milli Takım'da Gürcistan maçı öncesi flaş gelişme

A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan maçı hazırlıkları sürdü. Dünkü antrenmana tedbir amaçlı katılmayan İsmail Yüksek takımla birlikte çalıştı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

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Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

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İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmazken, Barış Alper Yılmaz ise tedbir amaçlı olarak çalışmada yer almadı.

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Dün yapılan antrenmana tedbir amaçlı katılmayan İsmail Yüksek ise bugün takımla çalıştı.

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Neşeli geçtiği belirtilen idmanın, ısınma ile başlayıp taktik çalışmalarla son bulduğu belirtildi.

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İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

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A Milli Takım, yarın TSİ 12.00'de yapacağı antrenmanla Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayacak ve 17.15'te Gürcistan maçı için Dortmund'a hareket edecek.

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Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan da yarın TSİ 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

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