Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha

A Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Kenan Koçak kalması için yapılan ısrarlara rağmen görevinden istifa etti.

Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha

Ermenistan beraberliği ve Japonya mağlubiyeti sonrası A Milli Takım'da Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın görevine devam etmesini istedi ve sözleşme fesih yapmadı.

TFF yöneticileri, Kuntz'un ayrılığının ardından Kenan Koçak ile görüşerek, göreve gelecek olan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın yardımcısı olarak devam etmesini istediler.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Kenan Koçak, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF'nin yardımcı antrenörlük görevini kabul etmedi. Vincenzo Montella'nın ekibinde olmayacağını söyleyen Kenan Koçak, A Milli Takım ile olan sözleşmesini feshetti.

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