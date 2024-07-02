Milli Takım'da penaltı korkusu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final için Avusturya karşısında çıkacak A Milli Takım'da kaleci Mert Günok önemli açıklamalar yaptı.

UEFA'ya konuşan başarılı eldiven, "EURO 2020'de forma giyme fırsatım olmamıştı, bu yüzden bu turnuvada sahada olmak benim için büyük bir önem taşıyor. Bu, uzun süredir kovaladığım bir hedefti ve bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.

Takım olarak toplandığımız ilk günden itibaren, grup maçlarına başlayana kadar harika bir çalışma havası yakaladık. Ekibimiz ve yöneticilerimiz burada bizim için mükemmel bir çalışma alanı oluşturdu. Teknik direktörümüzle olan uyumumuzun da çok iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

6-1'LİK MAÇ

Avusturya ile oynanan hazırlık maçında alınan 6-1'lik mağlubiyet hakkında ise şunları söyledi: O maçta bu kadar çok gol yemememiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak teknik direktörümüz, hazırlık maçlarını yeni oyuncuları ve taktiksel düzenleri denemek için kullanmayı tercih ediyor. Maçta uygulamaya çalıştığımız taktiklerin işe yaramadığını açıkça gördük.

Yediğimiz goller de çok kötü zamanlarda geldi. Karşılaştığımız rakibin Avusturya olması ya da başka bir ülke olması bizim için bir fark yaratmıyor. Bu durumu bir intikam fırsatı olarak görmek yanlış olur. Aşırı hırsa kapılmak bize zarar verebilir. Her zaman gerçekçi olmalı ve maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

"PENALTILARI ASLA İSTEMİYORUZ"

Penaltı atışlarına ilişkin düşüncelerini ise şöyle ifade etti: Maçın penaltılara kalmasını asla istemeyiz. Fakat maç penaltılara kaldığında, kalecilerin önemi artıyor ve parlıyorlar. O anlarda ne olacağını hiçbir zaman tahmin edemezsiniz. Her zaman sağ taraftan vuran bir oyuncu, beklenmedik bir anda sol taraftan vurabilir. Bu nedenle, zihinsel olarak her zaman hazır olmak ve oyunun akışına adapte olmak çok önemli.

35 yaşında olması ve Türkiye'nin EURO tarihinde Burak Yılmaz'dan sonra en yaşlı ikinci oyuncusu olması hakkında ise şunları söyledi: Kaleciler genellikle daha uzun süre oynayabiliyor, bu yüzden kendimi o kadar yaşlı hissetmiyorum. Bu istatistik benim için çok önemli değil. Ancak, umarım daha uzun süre oynayarak kardeşim Burak Yılmaz'ın rekorunu geçebilirim.