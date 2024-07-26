Milli takımda Vargas depremi. Video çıktı ortalık karıştı

2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda ortalık karıştı.

Pazartesi günü Hollanda karşısında olimpiyattaki ilk maçına çıkacak olan Filenin Sultanları’nda flaş bir değişiklik yaşandı.

TUĞBA ŞENOĞLU YERİNE İLKİN AYDIN

Başantrenör Daniel Santarelli’nin kararıyla Tuğba Şenoğlu kadrodan çıkarılırken yerine İlkin Aydın dahil oldu.

Millilerimiz Paris’e gittikten sonra yapılan bu değişiklik herkes tarafından tuhaf karşılanırken İlkin Aydın’dan milli takımı karıştıracak bir açıklama geldi.

"KÜBALI BİRİNİN TÜRK MİLLİ TAKIMINDA OYNAMASI YANLIŞ"

Takımda yabancı isimler yerine Türk isimleri görmeyi tercih ettiğini söyleyen İlkin Aydın Kübalı bir ismin (Melissa Vargas) Türk milli takımında forma giymesinin yanlış olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İlkin Aydın bu açıklaması kısa sürede gündem olurken sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar İlkin Aydın'a destek verirken bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

VARGAS MİLLİ TAKIMA NASIL KATILDI

2016 yılında yaşadığı sakatlık sonrası ülkesindeki sağlık sisteminden memnun olmadığını söyleyen Melissa Vargas 4 yıl boyunca Küba A Milli Takımı’ndan men edildi.

Bu karar sonrası ülkesi ile bağlarını koparan Vargas mülteci olarak İsviçre’ye yerleşti ve 2018 yılında ise Fenerbahçe’ye transfer oldu.

2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Vargas kurallar gereği 2 yıl bekledikten sonra milli takıma dahil edildi.