Milli Takım'dan 47 madalya

Kaynak: AA
Milli Takım'dan 47 madalya

Milli yüzücüler, Karadağ Açık'ta 47 madalya kazandı.

Türkiye, 2024 Karadağ Açık Yüzme Şampiyonası'nı 47 madalyayla zirvede tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'da yapılan organizasyonda mücadele eden milli sporcular; 27 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Milliler, erkeklerde 15-16 yaş kategorisinde 4 altın, 17-18 yaş kategorisinde 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz, açık yaş kategorisinde 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Türkiye, kadınlarda ise açık yaş kategorisinde 9 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Şampiyonada 47 madalya kazanan milli takım, genel klasmanda birinci oldu.

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