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Milli Takım'da Tayyip Talha ve Abdülkerim Bardakçı'dan sonra bir sakatlık daha

A Milli Futbol Takımı Ermenistan ve Hırvatistan maçı hazırlıklarını sürdürdü. Tayyip Talha ve Abdülkerim Bardakçı'dan sonra bir sakatlık haberi daha geldi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 20:10
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Milli Takım'dan üst üste kötü haberler

Milli Takım'da Tayyip Talha ve Abdülkerim Bardakçı'dan sonra bir sakatlık daha
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık gerçekleştirildi.

Çalışmanın son bölümünde sağ bacağından sakatlanan Eren Elmalı idmanı yarıda bıraktı. 

Bacağı sarılan Eren, tedavisi için tesislere götürüldü. 

Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle Tayyip Talha ile Abdülkerim Bardakçı kadrodan çıkarılmıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, antrenmanı sık sık durdurarak oyuncuları uyardı.

Kuntz'un, milli oyuncuları daha fazla ve hızlı pas yapmaları konusunda sert bir şekilde uyardığı görüldü.

Stefan Kuntz'un saha içinde oyuncularla yaptığı konuşmayla başlayan idman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman minyatür kale çalışmasının ardından yarım sahada taktik çalışmayla tamamlandı.

Ay-yıldızlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

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