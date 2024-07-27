Milli takımı Alcatraz mahkumları gibi giydirdiler

4 yıldır bir gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları dün akşam Paris’te yapılan tören ile birlikte başladı.

206 ÜLKEDEN 10 BİN 500 SPORCU KATILDI

206 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katıldığı tören ekranları başında milyonlarca sporsever tarafından takip edildi.

BAYRAĞIMIZI METE GAZOZ VE BUSENAZ SÜRMENELİ TAŞIDI

Ülkelerin tek tek Ren Nehri’nden geçerek izleyicileri selamladığı organizasyonda ülkemizin bayrağını Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli taşıdı.

Millilerimizi orada görmek taraflı tarafsız herkesi gururlandırırken giydikleri kıyafetler sosyal medyada olay oldu.

MAHKUM KIYAFETLERİNE BENZETİLDİ

Millilerimizin seremonide adeta Alcatraz Hapishanesi mahkumlarına benzemesi görenleri çıldırttı.

Millilerimizin böyle bir organizasyonda ülkemize özgün motifler taşıyan kıyafetler taşıması gerektiğini söyleyen kullanıcılar üretici markaya tepki gösterdi.

ALCATRAZ HAPİSHANESİ NEDİR?

ABD'ye 2.5 KM uzaklıkta bulunan Alcatraz Adası'nda bulunan hapishane en azılı suçluların gönderildiği hapishane olarak bilinir ve oradan kaçması imkansız olarak bilinmektedir.