Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı

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Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı
UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'a katılacak olan U19 Milli Takımımız hazırlıklarına başladı.

20-26 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da oynanacak olan UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için hazırlıkları için genç millilerimiz Riva’da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne geldi.

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Çalışmalarını 17 Mart'a kadar İstanbul'da sürdürecek olan milliler ardından Hırvatistan’a gidecek.

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Millilerimiz ilk maçında 20 Mart Çarşamba günü Romanya ile mücadele edecek.

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İşte millilerin aday kadrosu:

Kaleciler: Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Altınordu), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Berkant Gedikli (Rot Weiss Essen), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Efe Arda Koyuncu (RAMS Başakşehir FK), Furkan Çolak (Eyüpspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.), Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

Orta Saha: Murat Arda Ayhan (Derince Belediyespor), Ayman Emran Gulasi (FC Schalke 04), Abdurrahman Bayram (Trabzonspor A.Ş.), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Bitexen Antalyaspor), Alper Efe Pazar (Yılport Samsunspor), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Emir Bars (PSV Eindhoven)

Forvet: Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Kaan Inanoğlu (MSV Duisburg), Halil Özdemir (Jong KV Mechelen)

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