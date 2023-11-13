Milli Takım'ın Almanya maçı hazırlığı başladı

Almanya ve 2024 Avrupa Elemeleri’nde Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün İstanbul’da kampa girdi ve basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

KAYNAK: İHA
Milli Takım'ın Almanya maçı hazırlığı başladı

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sağanak yağış altında gerçekleştirilen idmanda, maç ve seyahat programlarına göre kampa katılan 15 futbolcu yer aldı.

Taktik video/analiz toplantısını takiben sahaya gelen futbolcular, burada pas ve taktik çalışma yaptı. TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kampın ilk antrenmanını tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.00’da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak.

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