Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası programı belli oldu

Kaynak: AA
Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası programı belli oldu
Ampute Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'da düzenlenecek şampiyonada C Grubu'nda mücadele edecek milli takım, ilk maçını 2 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de İsrail ile yapacak.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Pazartesi günü Azerbaycan ile oynayacağı karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında ise 4 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 8 Haziran'da sona erecek organizasyonda, grup etabı karşılaşmalarını Camille Fournier Stadı'nda oynayacak.

İlgili Haberler
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı
Recep Çınar Konyaspor'daki eski defterleri açtı. Ali Çamdalı meselesini 6 yıl sonra yeniden ortaya çıkardı
Hasan Arat'tan Almanya'ya çıkarma. Mario Gomez sürprizi
Beşiktaş 20'lik genç yıldızın peşinde
Beşiktaş 20'lik genç yıldızın peşinde
Dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin reklam yüzü oldu. Verdiği mesaj heyecanlandırdı
Dortmund PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Dortmund PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Kerem Aktürkoğlu ‘Aile Bakanı’ olacak
Yıldız futbolcu EURO 2024'te yok
Yıldız futbolcu EURO 2024'te yok
Mehmet Büyükekşi kararsız kaldı
Canlı yayın maçlar. Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 1 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Icardi'nin gözü orada
Icardi'nin gözü orada
Hadise'den çok konuşulacak Torreira açıklaması. Aşk mı yaşıyor
Hadise'den çok konuşulacak Torreira açıklaması. Aşk mı yaşıyor
Erman Toroğlu: Fenerbahçe’de kavga çıktı
Altay Bayındır yıkıldı
Son Haberler
İstanbul enflasyonu belli oldu. Artık taşı toprağı zam Ekonomi
İstanbul enflasyonu belli oldu. Artık taşı toprağı zam
Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba. Bu defa Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı Gündem
Erdoğan taklitleriyle ünlü Muhammed Nur Nahya'dan son bomba. Bu defa Audi A8 isteyen Ali Erbaş'ı kapak yaptı
Saraçhane'de eylemciler polis eşliğinde çekiliyor Gündem
Saraçhane'de eylemciler polis eşliğinde çekiliyor
İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü Yerel Haberler
İskenderun'da cayır cayır yanan araç hurdaya döndü
İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti Ekonomi
İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Gündem
1 Mayıs İşçi Bayramında gönderilecek mesajlar neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı Spor
Üç büyüklerden 1 Mayıs mesajı