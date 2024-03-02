Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi Bulgaristan

Milli takımımız, bugün saat 17.00’de Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu’nda Yunan hakem ikilisi Vasileios Charitsos ve Panagiotis Naskos’un düdük çalacağı maçta Bulgaristan ile karşılaşacak.

A Milli Takım grupta oynadığı üç maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı ve 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İlk maçı Karadağ deplasmanında 39-23 kaybeden milliler, ikinci maçta Ankara’da Sırbistan’la 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımımız, gruptaki son maçında ise Bulgaristan’ı deplasmanda 30-24 yendi.

Gruptaki son maçını ise 3 Nisan Çarşamba günü Rize’de Karadağ ile yapacak.