Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Ballı gruba düştük

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Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Ballı gruba düştük
CEV U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası grupları belli oldu.

Bulgaristan ve İrlanda’da düzenlenecek olan CEV U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası için grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi.

Turnuvada mücadele edecek olan 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız yapılan kura çekimi sonrasında 1. Grup'ta yer aldı.

Bulgaristan

Hırvatistan

Hollanda

Slovenya

İspanya

Belçika

İsveç

Millilerimiz 2022 şampiyonu İtalya ve ikincisi Sırbistan ile aynı gruba düşmeyerek şanslı bir kura geçirdi.

Millilerimizin oynayacağı grup maçları Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da oynanacak

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