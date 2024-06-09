Milli Takım'ın rakibi Gürcistan şov yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi milli takımların hazırlık süreci devam ediyor.
A Mili Takım ile birlikte F Grubu'nda yer alan Gürcistan özel maçta Karadağ'a konuk oldu. Pod Goricom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Gürcistan 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Gürcistan'ın gollerini 10. dakikada Otar Kiteishvili, 33. dakikada Georges Mikautadze ve 83. dakikada Budu Zivzivadze kaydetti.
Ev sahibi Karadağ'ın tek sayısı ise 66. dakikada Stevan Jovetic'ten geldi.
A Milli Takımımız, Gürcistan ile grup maçını 18 Haziran Salı günü 19:00'da Signal Iduna Park'ta oynayacak.
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