Türkiye A Milli Voleybol Takımları, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak.
Filenin Sultanları, şampiyonaya Dilay Özdemir, Eda Kafkas, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk ve Selin Adalı ile katılacak.
Millilerin maç programı şöyle:
- Türkiye-İran | 4 Kasım - Saat: 16.00
- Türkiye-Afganistan | 6 Kasım - Saat 16.00
- Türkiye-Azerbaycan | 9 Kasım - Saat 16.00
- Türkiye-Tacikistan | 11 Kasım - Saat 13.00
A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Arda Bostan, Hilmi Şahin, Berk Dilmenler, Can Koç, Mustafa Cengiz, Selim Yıldız, Yiğit Savaş Kaplan, Cansın Enaboifo, Onur Günaydı, Gökçen Yüksel, Yiğit Hamza Aslan ve Abdulsamet Yalçın'la oyunlara katılacak.
Filenin Efeleri, 5 Kasım günü saat 13.00'te Türkmenistan'la, 8 Kasım günü saat 13.00'te Libya'yla, 10 Kasım günü saat 16.00 İran'la karşı karşıya gelecek.